Oslo 11 november 2021, 17:00

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn in Oslo aan boord geweest van het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Rotterdam. Het koninklijk paar is in Noorwegen voor een driedaags staatsbezoek.

Koning Willem-Alexander gaat aan boord van de Zr.Ms. Rotterdam in de Noorse hoofdstad. (Foto Defensie)

(Jelmer Bastiaans)