Elektrisch varen: hype of nieuwe realiteit?

Is 2021 het jaar dat elektrisch varen in beroepsvaart definitief doorbrak? Zo’n vraag kun je eigenlijk pas jaren later beantwoorden. Toch durf ik nu al die stelling aan. Er zijn twee belangrijke ontwikkelingen die bepalend zijn voor zo’n doorbraak: aanbod en acceptatie.

Opinie: René Quist, hoofdredacteur Schuttevaer

Als je kijkt naar werven die nu elektrisch aangedreven schepen bouwen en verkopen is er een ruim aanbod. De prestigieuze verkiezing Schip van het jaar van de KNVTS ging nota bene tussen drie volledig elektrisch aangedreven ferry’s.

Twee van Holland Shipyards en een van Damen. Damen won met elektrische veerboot Bryggen voor Arriva in Kopenhagen. Maar die prijs had net zo goed kunnen gaan naar Holland Shipyards met hun 5 GVB-ferry’s die op het Noordzeekanaal varen en binnen drie minuten opgeladen kunnen worden of het volledig elektrische voetveer Düsternbrook dat vaart in Kiel.

Wat deze drie schepen kenmerkt is dat deze varen onder veeleisende omstandigheden en met een kritisch publiek. Dat publiek is vaak al verder dan de scheepsbouwers. Een elektrische auto, een e-bike, en een elektrische step: de normaalste zaak van de wereld. Daarom is de acceptatie van elektrisch varen, zeker bij personenvervoer, al veel verder dan we soms denken.

Holland Shipyards zet in op elektrificatie

Bedrijven als Holland Shipyards Group bewijzen dat Nederland als scheepsbouwende natie voorop kan blijven lopen, mits er scherpe keuzes worden gemaakt. Holland Shipyards zet hoog in op elektrificatie en durft ook echt een andere koers in te slaan.

Wie nu als scheepsbouwer nog twijfelt of emissieloos varen toekomstmuziek is, doet er goed aan af te reizen naar Velzen, Kiel of Kopenhagen. En critici die deze schepen afdoen als simpele pontjes, raad ik aan eens te heel goed te kijken naar het oplaadsysteem van de GVB-veer. Wifi, laser en nog veel vernuftigheden.

Maar belangrijker: als een ding duidelijk is geworden in 2021: opdrachtgevers, zeker in het publieke domein accepteren alleen nog maar zero emission.

