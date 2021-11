Nieuw superjacht Shinkai vaart over Nieuwe Maas Facebook

ROTTERDAM 09 november 2021, 10:25

Het nieuwste superjacht van scheepsbouwer Feadship, Shinkai, is dinsdagochtend in Rotterdam aangekomen. Daar voer het over de Nieuwe Maas, onder De Hef door, richting de Erasmusbrug.

Het jacht is vanaf de werf in Aalsmeer naar Rotterdam verhaald door Koninklijke Van der Wees. Dat gebeurde met de sleepboten Broedertrouw XV en Broedertrouw XIV. Via Gouda is het nieuwe superjacht richting Rotterdam gekomen voor de proefvaart.

Het jacht is 10,35 meter breed en heeft een diepgang van bijna drie meter. Het scheepsontwerp is van de hand van Paul Briand, het interieur is getekend door Boutsen Design.