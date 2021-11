17 miljoen euro extra voor centrale brugbediening Noord-Holland Facebook

HAARLEM 09 november 2021, 16:45

De Provincie Noord-Holland investeert 17 miljoen euro extra in de uitrol van centrale brugbediening. Daar hebben Provinciale Staten maandag 8 november mee ingestemd. De verhoging was nodig vanwege de kostenoverschrijding die ontstaat om van 13 naar 28 bediende objecten te gaan in de bediencentrale in Heerhugowaard.

1 / 1 De bediening van de bruggen in Noord-Holland wordt gedaan vanuit een centrale in Heerhugowaard. (Foto Provincie Noord-Holland) De bediening van de bruggen in Noord-Holland wordt gedaan vanuit een centrale in Heerhugowaard. (Foto Provincie Noord-Holland)

(Robin van den Bovenkamp)