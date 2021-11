Tekort aan kegelplaatsen in Amsterdam gaat knellen Facebook

De forse terugloop van het aantal kegelplaatsen in Amsterdam is op korte termijn een groot probleem voor de tankvaart. Oorzaak is een geschil met de nieuwe eigenaar van het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied.

1 / 1 BOO2144 Een van de kegelsteigers aan de Stromboliweg toen die nog ingebruik waren. (Foto Google Maps)* BOO2144 Een van de kegelsteigers aan de Stromboliweg toen die nog ingebruik waren. (Foto Google Maps)*

(Bart Oosterveld)