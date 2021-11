Hijskraan valt van ponton het water in Facebook

ALMERE 08 november 2021, 14:39

Een hijskraan op een ponton is maandagmiddag in het water gevallen. Dat gebeurde aan de Esplanade in Almere, dat grenst aan het Weerwater.

1 / 1 Hijskraan op ponton valt in water, Esplanade in Almere. (Foto AS Media) Hijskraan op ponton valt in water, Esplanade in Almere. (Foto AS Media)

(Robin van den Bovenkamp)