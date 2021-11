De grootste zorg voor de toekomst van de tankvaart is de beschikbare (over)capaciteit. Door deze 100.000 ton nog eens extra in de toch al gespannen markt te gaan zetten zal er toe leiden dat Shell in de toekomst de transportprijzen kan gaan dicteren. Wie er aan het korstte eind trekken zal voor iedereen duidelijk zijn.