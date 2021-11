Zeeschepen hebben last van stormseizoen Californië Facebook

Het stormseizoen in het westen van de Verenigde Staten brengt de internationale zeevaart mogelijk nog verder in problemen. In havens in Californië zijn er al opstoppingen en door de verwachte stormen is de kustwacht bang dat er aanvaringen staan te gebeuren tussen containerschepen. Dat kan de wereldwijde logistieke leveringen verder in moeilijkheden brengen.

Recordaantallen containerschepen liggen in de wacht door het stormachtige weer.

(ANP/RvdB)