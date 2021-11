Ever Given kreeg neuscorrectie na vastlopen Suezkanaal

Ever Given, het schip dat in maart dit jaar het Egyptische Suezkanaal blokkeerde, heeft flinke neusschade overgehouden aan het vastlopen in het Suezkanaal. Dat blijkt uit foto’s die op Twitter zijn verschenen.

Op Twitter meldt Sal Mercogliano, maritiem historicus, dat een deel van de boeg er af moet worden gezaagd. Deze neuscorrectie wordt volgens hem gezien als een kleine operatie.

Het is aan te nemen dat deze foto’s al enigszins verouderd zijn en dat een dergelijke neuscorrectie al heeft plaatsgevonden. De Ever Given vertrekt namelijk op 12 december vanuit de haven van Qingdao. Daarna gaat het schip naar Shanghai, Ningbo, Taipei, Yantian en Tanjung Pelepas. Vervolgens gaat het schip door het Suezkanaal, waar het 400-meter lange schip in maart van dit jaar vast kwam te zitten.

I talked with someone involved & the plan is to cut the bow off, including the thrusters. They have three replacement modules ready to go for #EverGiven. They will inspect for hull damage.

Due to the ship's size, this is considered minor repair. It was referred to as a nose job. https://t.co/aeLkLsn1Ph

