Moederconcern Caterpillar stopt eind 2022 definitief met de bouw van de in de scheepvaart zeer bekende MaK diesel- en dual fuel-motoren. Dat betekent sluiting voor de MaK-locaties in Kiel en Rostock. Caterpillar ziet op termijn geen groeimogelijkheden voor MaK en acht het in het belang van het concern als geheel om zich te heroriënteren.

