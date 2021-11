Het verdienmodel van zeehaven Rotterdam staat onder druk Facebook

ROTTERDAM 04 november 2021, 07:00

Europa’s grootste zeehaven, Rotterdam, zet alles op alles om wereldwijd in de logistieke voorhoede te blijven. De komende decennia gaat bijna alles in de logistiek veranderen. Waar gaat de haven in de toekomst geld mee verdienen? Wat zijn de bedreigingen, wat de kansen? Kennishub SmartPort zette de belangrijkste trends op een rij. Want de concurrentie zit niet stil.

(Erik van Huizen)