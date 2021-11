Frankrijk laat Britse vissersboot gaan in visserijruzie Facebook



Le Havre 04 november 2021, 10:11

Frankrijk heeft een Britse vissersboot laten gaan die in beslag was genomen in een hoog opgelopen ruzie over visserijrechten. Een Franse rechter besloot dat het schip meteen kon vertrekken uit Le Havre, meldde de advocaat van de kapitein. De Schotse trawler verliet kort daarna de haven.

1 / 1 Ter illustratie: de haven van Le Havre. (Foto AFP) Ter illustratie: de haven van Le Havre. (Foto AFP)

(ANP / JB)