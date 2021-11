Hotelmanager Zwitsers cruiseschip opgepakt in Rotterdam Facebook

De hotelmanager van een Zwitsers riviercruiseschip in Rotterdam is aangehouden op verdenking van valsheid in geschrifte. Bij controle bleek dat meerdere medewerkers veel meer uren werkten dan toegestaan.

1 / 1 Aan de oosterkade van Rotterdam werden controles uitgevoerd bij een onder Zwitserse vlag varend cruiseschip. (Foto Politie) Aan de oosterkade van Rotterdam werden controles uitgevoerd bij een onder Zwitserse vlag varend cruiseschip. (Foto Politie)

(Jelmer Bastiaans)