Schuttevaer staat ook op Europort. Bezoek ons in Hal 4 op stand 4120. Elke dag houdt de redactie een spreekuur. Wilt met de de redactie van gedachten wisselen over de krant of de site dan nodigen we u van harte uit. Ook bedrijven die hun product of dienst willen pitchen voor de krant en de site zijn van harte welkom.

