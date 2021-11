Damen’s Fast Crew Supplier rondt proefvaarten in Turkije af Facebook

Damen’s alternatief voor de helikopter, de Fast Crew Supplier (FCS) 7011, heeft met succes proefvaarten gemaakt voor de kust van Turkije. Het 74-meter lange schip is bedoeld om bemanningen van en naar offshore-platformen te brengen.

1 / 1 Nu gaat de Aqua Helix richting Nederland. (Foto Damen) Nu gaat de Aqua Helix richting Nederland. (Foto Damen)

De FCS 7011 heeft vier 20-cilinder MTU 4000 M73L motoren van 3600 kW, die samen dus goed zijn voor een slordige 20.000 pk. De eerste versie, genaamd Aqua Helix, haalt een snelheid meer van 40 knopen (74 kilometer per uur) en kan zodoende concurreren met helikopters. Die domineren momenteel het vervoer naar offshore-platformen die verder uit de kust liggen. Damen presenteert het 73-meter lange schip als een kostenefficiënter alternatief. Het kan 122 passagiers meenemen en daar kan geen helikopter aan tippen.

Comfort aan boord

Omdat het relatief smalle schip hoge snelheden haalt is veel energie gestoken in het comfort aan boord. De bijlboeg is speciaal ontworpen om het effect van beukende golven te verminderen. Bovendien is het schip uitgerust met een gyro-stabilisator van Veem en een dynamisch positioneringssysteem van Kongsberg.

Nu de proefvaart in Turkije is afgerond gaat het schip op eigen kracht richting Nederland. Daar zullen op de Noordzee proeven worden gedaan richting offshore-platformen.

