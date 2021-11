COV: ‘Toekomst binnenvaart staat onder druk door slechte staat vaarwegen’ Facebook

Twitter

Email ZWIJNDRECHT 02 november 2021, 17:30

Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) heeft opnieuw aan de bel getrokken vanwege de slechte staat van de vaarwegen in Nederland. De infrastructuur in Nederland blijkt namelijk in nog slechtere staat dan werd aangenomen.

1 / 1 COV roept formerende partijen opnieuw op om meer te investeren in vaarwegen. (Foto Rijkswaterstaat) COV roept formerende partijen opnieuw op om meer te investeren in vaarwegen. (Foto Rijkswaterstaat)

(Robin van den Bovenkamp)