Email ROTTERDAM 02 november 2021, 15:00

Er is nog eens 529 kilo cocaïne ontdekt op de bulkcarrier Trudy in de haven van Rotterdam. De bulker werd afgelopen maand overvallen in de haven van Duinkerken. Het schip lag daar, nadat het was opgebracht door de Franse politie die er 1100 kilo cocaïne ontdekte.

1 / 1 Een tweede drugsvondst werd gedaan op de bulker, toen het lag afgemeerd in de haven van Rotterdam. (Foto MarineTraffic) Een tweede drugsvondst werd gedaan op de bulker, toen het lag afgemeerd in de haven van Rotterdam. (Foto MarineTraffic)

(Willem de Niet)