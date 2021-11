Dodelijkste maanden op sloopstranden Bangladesh Facebook

Twitter

BRUSSEL 01 november 2021, 17:30

De sloop van schepen op de stranden van Bangladesh heeft in het derde kwartaal van 2021 acht werkers het leven gekost. Het is daarmee het dodelijkste kwartaal ooit op deze sloopstranden, zegt Shipbreaking Platform in Brussel.

1 / 1 Slopers aan het werk op een sloopstrand. (Foto Shipbreaking Platform) Slopers aan het werk op een sloopstrand. (Foto Shipbreaking Platform)

(Bart Oosterveld)