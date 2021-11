Damen is grote winnaar bij Maritime Awards 2021 Facebook

Twitter

ROTTERDAM 01 november 2021, 22:00

Damen Shipyards heeft de belangrijke KNVTS Schip van het jaar-prijs gewonnen voor zijn elektrische veerboot Bryggen voor Arriva in Kopenhagen. De prijs werd uitgereikt op 1 november tijdens het Maritime Awards Gala in De Doelen in Rotterdam.

1 / 1 De e-Ferry Bryggen van Damen Shipyards is het schip van het jaar. (Foto Damen) De e-Ferry Bryggen van Damen Shipyards is het schip van het jaar. (Foto Damen)

(Robin van den Bovenkamp)