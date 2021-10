Piraterij daalt door in de tweede helft van 2021 Facebook

Het aantal gewapende overvallen op zeeschepen is wereldwijd gedaald tot het laagste niveau sinds 1994. Het International Maritime Bureau (IMB) rapporteerde dit jaar tot nu toe 97 incidenten. Er was een forse daling in de Golf van Guinee, maar in de Straat van Singapore en voor de kust van Peru nam het aantal overvallen juist toe.

(Erik van Huizen)