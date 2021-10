Frankrijk en Verenigd Koninkrijk ruziën verder over visrechten Facebook

Twitter

Email Parijs/Londen 29 oktober 2021, 09:38

De ruzie tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk over vissersrechten in het Kanaal gaat verder. De Franse minister van Landbouw Julien Denormandie zei vrijdag bij France 2 TV dat het logisch is dat Frankrijk sancties overweegt, omdat er geen vooruitgang wordt geboekt in de gesprekken met het Verenigd Koninkrijk over de visrechten.

1 / 1 De Franse minister van landbouw Julien Denormandie. (Foto Wikimedia) De Franse minister van landbouw Julien Denormandie. (Foto Wikimedia)

(Jelmer Bastiaans)