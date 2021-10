Oproep: weet u iets over de laadbruggen in de Noordoostpolder? Facebook

De bietenbrug op gaan, wie kent die uitdrukking niet? Niet veel mensen weten het, maar de bietenbrug bestaat echt. Al zijn ze veelal in onbruik geraakt en vergeten. In de Noordoostpolder zijn er zo’n 12, waarvan er onlangs acht zijn herontdekt door Landschapsbeheer Flevoland. Ze roepen bij historici vragen op. Wat was hun precieze functie? Welke producten werden hier geladen en waarom zitten er zoveel verschillen tussen de diverse laadbruggen?

1 / 1 Landschapsbeheer Flevoland wil meer weten over de bietenbrug. (Foto Landschapsbeheer Flevoland) Landschapsbeheer Flevoland wil meer weten over de bietenbrug. (Foto Landschapsbeheer Flevoland)

(Jelmer Bastiaans)