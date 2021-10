Ander type vulaansluiting smeerolietank moet overlopers voorkomen Facebook

ROTTERDAM 28 oktober 2021, 17:30

Er zijn zo van die incidenten die lijken erbij te horen in de binnenvaart. Denk bijvoorbeeld aan het overvullen van de smeerolietank, doordat het brandstofvulpistool per ongeluk is aangesloten op de vulleiding van de smeerolietank. Dit komt in de praktijk regelmatig voor. De binnenvaart- en bunkerorganisaties hebben nu de handen ineengeslagen om dit soort incidenten tot het verleden te laten horen.

1 / 1 In de praktijk is bunkeren een haastklusje, waarbij volgens het Platform Zero Incidents relatief vaak menselijke fouten worden gemaakt. (Foto Wikimedia) In de praktijk is bunkeren een haastklusje, waarbij volgens het Platform Zero Incidents relatief vaak menselijke fouten worden gemaakt. (Foto Wikimedia)

(Maurtis van der Linde)