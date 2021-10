Scheepswerf De Hoop failliet verklaard Facebook

Twitter

Tolkamer 27 oktober 2021, 12:59

Scheepswerf De Hoop, gevestigd in Tolkamer, is failliet verklaard. De in 1889 opgerichte scheepswerf bouwde de laatste jaren vooral riviercruiseschepen en heeft de Coronacrisis niet overleefd. 97 mensen verliezen hun baan.

1 / 1 Scheepswerf De Hoop werd opgericht in 1889. (Foto ANP) Scheepswerf De Hoop werd opgericht in 1889. (Foto ANP)

(Jelmer Bastiaans)