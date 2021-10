Riviercruiseschip met 90 opvarenden vast op de Rijn Facebook

GERMERSHEIM 27 oktober 2021, 09:32

Het riviercruiseschip Viking Sigrun is in de nacht van zondag op maandag aan de grond gelopen op de Rijn bij Hagenbach. Het schip had op dat moment 90 mensen aan boord. Volgens de Wasserschutzpolizei in Germersheim gebeurde dat bij een lage waterstand en was het mistig.

1 / 1 De Viking Sigrun aan de grond bij Hagenbach. (Screenshot Youtube) De Viking Sigrun aan de grond bij Hagenbach. (Screenshot Youtube)

(Bart Oosterveld)