Superjacht Phi van Royal Huisman begint aan proefvaart op Noordzee

VOLLENHOVE 26 oktober 2021, 16:46

Het nieuwe superjacht van scheepswerf Royal Huisman uit Vollenhove is op weg naar de Noordzee om aan een proefvaart te beginnen. Project 403, beter bekend onder de naam Phi, vertrok op 26 oktober.

Superjacht Phi gaat op weg naar de hoofdstad. (Foto's Tom van Oossanen)

Het nieuwe jacht heeft een lengte van 58,5 meter en een gewicht van onder de 500 gt. Het is daarmee een lichtgewicht, maar wel verreweg het langste motorjacht in deze categorie.

Het jacht kwam van de tekentafel van Cor D. Rover af, met een interieur dat werd ontworpen door Lawson Robb. Van Oossanen Naval Architects deed de buitenkant. Het ontwerp is gebaseerd op de welbekende Gulden Snede, waarbij de vormen in verhouding staan met de natuur, laat de werf weten. De dekniveaus zijn ingericht op drie thema’s: de melkweg, het oceanoppervlak en de onderwaterwereld.

Phi zal worden ondersteund door een bijpassend schaduwschip van 36 meter, gebouwd bij Alia Yachts. ‘Iedereen die betrokken is geweest bij deze totstandkoming, voelt zich bevoorrecht dat hij of zij een bijdrage heeft mogen leveren aan dit innovatieve project. De samenwerking tussen het team van de eigenaar, de architecten, de ontwerpers en iedereen bij Royal Huisman is uitzonderlijk geweest. We kunnen met recht trots zijn op wat we hebben bereikt’, zegt de vertegenwoordiger van de eigenaar, Guy Booth.

Royal Huisman heeft nog een aantal projecten in de wachtrij staan. Zoals Project 404, een jacht van 59,7 meter die in 2022 wordt afgeleverd. Ook featherweight Project 405 wordt volgend jaar verwacht, met een lengte van 46.82 meter.

(Robin van den Bovenkamp)