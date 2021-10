Wat is er allemaal te zien op Europort 2021? Facebook

Twitter

Email Rotterdam 25 oktober 2021, 10:00

Gaat Europort door? Dat was misschien wel de meeste gehoorde opmerking over deze tweejaarlijkse maritieme beurs in Ahoy. In die opmerking zat ook altijd hoop. Want na ruim anderhalf jaar vol beperkingen en nauwelijks fysieke evenementen, heeft de branche meer dan eens behoefte aan een plek om samen te komen.

Download hier de speciaal voor Europort 2021 gemaakte bijlage

1 / 1 We zien u op stand 4120. (Foto Schuttevaer) We zien u op stand 4120. (Foto Schuttevaer)

(Jelmer Bastiaans)