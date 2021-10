Maritime Awards Gala 2021 in teken van elkaar weer zien Facebook

ROTTERDAM 25 oktober 2021, 17:30

Het Maritime Awards Gala 2021 in de Rotterdamse Doelen staat maandag 1 november in het teken van ‘elkaar weer ontmoeten’, nadat de coronapandemie dit bijna anderhalf jaar onmogelijk maakte. ‘Voor het hechte Nederlandse maritieme netwerk is dat van groot belang’, zegt Michel Revet van de Stichting Maritime Awards Gala, waarin Netherlands Maritime Technology, KVNR, KNVTS, Koninklijke Marine, Nederland Maritiem Land en het NISS zijn vertegenwoordigd.

1 / 1 Tijdens het diner en de prijsuitreiking van het Maritime Awards Gala zijn black tie en galajurk de dresscode. (Foto’s Hans Heynen) Tijdens het diner en de prijsuitreiking van het Maritime Awards Gala zijn black tie en galajurk de dresscode. (Foto’s Hans Heynen)

(Hans Heynen)