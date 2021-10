Spectaculaire beelden van tewaterlating Aasfjell door Royal Bodewes Facebook

Twitter

Email Martenshoek 23 oktober 2021, 20:00

De tewaterlating van Aasfjell van Royal Bodewes was een speciale dag. Het is het eerste koopvaardijschip met een hybride voortstuwing gebouwd voor Aasen. Royal Bodewes heeft een aftermovie van de heuglijke dag gedeeld en de beelden van de 5000 ton staal die in de sloot plonst spreken voor zich.

1 / 1 De Aasfjell is het eerste hybride koopvaardijschip. (Foto Henk Zuur) De Aasfjell is het eerste hybride koopvaardijschip. (Foto Henk Zuur)

(Jelmer Bastiaans)