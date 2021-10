De Poli Tankers op rand van faillissement Facebook

Email Amsterdam/Barendrecht 22 oktober 2021, 11:00

Zeerederij De Poli Tankers uit Barendrecht staat aan de rand van de financiƫle afgrond. De rederij is bovendien in de greep van een conflict tussen de nieuwe Franse grootaandeelhouder Sogestran aan de ene kant en De Poli Tankers en minderheidsaandeelhouder Arcoin aan de andere kant. Dat bleek donderdag 21 oktober tijdens een zitting bij de Ondernemingskamer in Amsterdam, waar beide kampen tegenover elkaar stonden.

1 / 1 De Giovanni DP, een tanker uit 2003 onder beheer van De Poli Tankers. (Foto De Poli Tankers) De Giovanni DP, een tanker uit 2003 onder beheer van De Poli Tankers. (Foto De Poli Tankers)

(Misha Hofland)