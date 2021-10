Twee miljoen euro extra subsidie voor verduurzaming binnenvaart Facebook

Twitter

Email DEN HAAG 19 oktober 2021, 10:30

Er is dit jaar nog twee miljoen euro extra beschikbaar voor de Tijdelijke Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen. De subsidie is bedoeld voor vervanging van oude dieselmotoren door een Stage V-motor of de aanschaf van een elektrische aandrijflijn. Dit betekent dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hiervoor vanaf nu weer nieuwe subsidieaanvragen in behandeling neemt.

1 / 1 Een aanvraag kan worden gedaan via de website van de RVO: www.rvo.nl/SRVB. Om de aanvraag te kunnen doen is 'eHerkenning' nodig. (Erik van Huizen) Een aanvraag kan worden gedaan via de website van de RVO: www.rvo.nl/SRVB. Om de aanvraag te kunnen doen is 'eHerkenning' nodig. (Erik van Huizen)

‘Maar wacht niet te lang’

(Erik van Huizen)