Overslag in haven Rotterdam groeit snel

Rotterdam 19 oktober 2021, 12:35

De goederenoverslag in Rotterdam is in het derde kwartaal met 14,6% gegroeid, naar 118,5 miljoen ton. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het volume in de eerste drie kwartalen met 8,6% gestegen naar 350,1 miljoen ton. Dat meldt Havenbedrijf Rotterdam.

1 / 1 De overslag is in bijna alle segmenten gestegen. (Foto Eric Bakker / Port of Rotterdam) De overslag is in bijna alle segmenten gestegen. (Foto Eric Bakker / Port of Rotterdam)

Bijna alle overslagsegmenten kenden een stevige groei. Met name de overslag van kolen (+48,4%), ijzererts en schroot (+42%), biomassa (+18,7%) en minerale olieproducten (+13,5%) deden het goed. De enige dalers zijn agribulk (-12,8%) en LNG (-1,8%).

(Jelmer Bastiaans)