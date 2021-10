Opstappers dragen hun steentje bij Facebook

BRUINISSE 19 oktober 2021, 17:30

Ook op de mesheftenvisser YE-118 Noordland van De Zeeuwse Mossel uit Bruinisse is het momenteel lastig voldoende bemanning aan boord te krijgen. Opstappers dragen gelukkig hun steentje bij.

Jorco Schroevers (links) en René Wesdorp bezig met het sorteren van de mesheften.

Sinds kort vult Jorco Schroevers (43) uit Arnemuiden het bemanningstekort op de YE-118 aan. Hij is bekend met het werk op zee, want heeft op verschillende kotters gevaren. Na de visserijschool in Vlissingen begon hij zijn loopbaan op de YE-137 van Anton Sinke. Daarna volgde nog een reeks kotters. Het laatste anderhalf jaar viste hij bij Pieter den Dulk op de flyshooter SCH-65 van rederij Jaczon/Vrolijk. Op zoek naar wat meer regelmaat, probeerde hij het op een binnenvaarttanker, maar dat beviel niet. Nu hoopt hij zijn draai te vinden op de YE-118. Daar zijn ze blij met hem.

