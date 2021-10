Het is een en al garnalen wat de klok slaat in Stavoren Facebook

Stavoren 18 oktober 2021, 20:00

Een doordeweekse dag in de haven van Stavoren. Alleen de UQ-17 van Lubbert Wouda en de IJsselmeerkotter ST-8 Miranda van Sietze Boersma liggen aan de steiger. Maar die laatste kotter vaart al een tijdje niet meer uit. De 10 schepen tellende Staverse vissersvloot vist hoofdzakelijk op garnalen in het Waddengebied.

De garnalenkotters zijn allemaal in handen van de familie Wouda uit Stavoren, op de ST-4 Harmen Senior na. Die is van Harmen Visser uit het nabijgelegen Warns. De ST-8 heeft op 15 maart dit jaar zijn laatste reis gemaakt. Toen was het nettenseizoen voorbij en ook de vissersloopbaan van de 73-jarige Sietze Boersma. Daarmee kwam ook een einde aan de nettenvisserij vanuit Stavoren. De ST-21 van Wouda vist uitsluitend op paling. Zestig jaar heeft Boersma op het water gezeten. Nu vindt hij welletjes. Ook zijn gezondheid ging hem in de weg staan. De vergunningen zijn verkocht aan IJsselmeerbedrijven in Urk en Enkhuizen. Zijn 15,68 meter lange kotter ST-8 uit 1960 staat te koop en is al gedeeltelijk ontmanteld.

(Bram Pronk)