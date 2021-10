EMR aansprakelijk voor arbeidsongeval in ruim zeeschip Facebook

Twitter

Email ROTTERDAM 18 oktober 2021, 17:30

European Metal Recycling (EMR) in Rotterdam is aansprakelijk voor het letsel dat een ingehuurde Bobcat-machinist heeft opgelopen bij een bedrijfsongeval op 3 oktober 2019. De man was werkzaam in het ruim van een zeeschip dat in de Botlek werd beladen met schroot.

De Bobcat werd gebruikt om het laadruim zo vol mogelijk te krijgen door het schroot te pletten en in de hoeken te duwen. Omdat de Bobcat defect was geraakt werd deze gewisseld voor een andere. De machinist was daarom uitgestapt en wachtte in het ruim tot de vervangende Bobcat binnen was getakeld. Een collega zei tegen de kraanmachinist dat extra materiaal neergelegd moest worden om een ‘tafel’ te maken waar de Bobcat op kon staan. Toen de poliep naar beneden kwam sprong er een metalen buis weg. Die raakte de linkerknie van de machinist, die daardoor zwaar letsel opliep.

(Bart Oosterveld)