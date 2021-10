Amsterdamse terminals verbeteren containerlogistiek Facebook

AMSTERDAM 18 oktober 2021, 08:00

De Amsterdamse havenbedrijven CTVrede en TMA Multimodal gaan samen onder de naam TMA Vrede vaste afvaarten verzorgen naar Rotterdam en Antwerpen. De logistieke dienstverleners verwachten de containerlogistiek zo efficiënter en vooral milieuvriendelijker te kunnen maken.

1 / 1 De Sendo Mare van Sendo Shipping vertrekt bij de containerterminal van CTVrede. (Foto's CTVrede) De Sendo Mare van Sendo Shipping vertrekt bij de containerterminal van CTVrede. (Foto's CTVrede)

Per week gaan er vanuit Amsterdam 19 afvaarten naar Rotterdam en zes naar Antwerpen. Dat zijn er per saldo niet meer dan de terminals apart van elkaar aanboden, maar de bundeling verhoogt wel de flexibiliteit. De samenwerking kwam dan ook ‘op een natuurlijke manier’, zegt Karlien Brolsma van CTVrede. ‘Bij CTVrede hebben we grotere schepen en TMA heeft meer afvaarten. We zijn dus complementair.’

