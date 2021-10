Mag een historische scheepsmotor olie spetteren? Facebook

LEEUWARDEN 16 oktober 2021, 15:00

Een Groningse handelaar in historische motoren, die twee scheepsmotoren aan een Duits museum had verkocht, hoeft die van de rechter niet terug te nemen.

1 / 1 Een eencilinder Kromhout M-2. Een eencilinder Kromhout M-2.

Het Motorenmuseum Schleswig-Holstein had van de handelaar in 2017 twee historische dieselmotoren gekocht: een Brons D-15 en uit 1924 (15 pk) en een Kromhout M-2 gloeikop uit de jaren ’20 (30 pk). Bedoeling was het tweetal in het museum op te stellen en ze af en toe voor het publiek te laten draaien. De prijs voor de twee motoren samen bedroeg 22.000 euro.

(Bart Oosterveld)