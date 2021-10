Duitse reddingsvloot op volle sterkte Facebook

Twitter

Email BERNE 15 oktober 2021, 17:30

Met de doop en ingebruikname van de 28 meter lange reddingskruiser Nis Randers en haar dochterschip Uwe (8,90 meter) is de vloot van het Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchigen (DGzRS) op volle sterkte. Het nieuwe schip, gebouwd op de Fassmer Werft in Berne aan de Weser, wordt gestationeerd in Darsser Ort, tussen Stralsund en Rostock.

1 / 1 Moederschip Nis Randers en dochterschip Uwe zijn de nieuwe DGzRS reddingboten voor Darsser Ort aan de Oostzee. (Foto Die Seenotretter – DGzRS David Hecker) Moederschip Nis Randers en dochterschip Uwe zijn de nieuwe DGzRS reddingboten voor Darsser Ort aan de Oostzee. (Foto Die Seenotretter – DGzRS David Hecker)

Het is het zesde schip van dit type van de DGzRS, met 4000 pk tevens het krachtigste van de serie. De Nis Randers en de Uwe zijn vernoemd naar de broers Nis en Uwe Randers uit een ‘reddingsballade’ uit 1901, waarin Nis tegen de zin van zijn moeder opstapt op de reddingboot. Moeder is erop tegen, omdat vader en een andere zoon en broer al op zee zijn gebleven. Uiteindelijk redt Nis zijn jongere broer Uwe.

(Willem de Niet)