Stremming in Maas na aanvaring binnenvaartschepen voorbij

Rijkswaterstaat verwacht donderdag nog tot zeker in de middag bezig te zijn met het afhandelen van de aanvaring tussen twee binnenvaartschepen in de Maas in Limburg. De stremming is al wel opgeheven sinds 08.00 uur. Schepen kunnen voorzichtig rond de plek van het incident varen.

1 / 1 De aanvaring gebeurde woensdagavond. (Foto Keistad Nieuws) De aanvaring gebeurde woensdagavond. (Foto Keistad Nieuws)

Het ongeval gebeurde woensdagavond door nog onbekende oorzaak ter hoogte van het veer tussen Kessel en Beesel. Daar voeren Istar, een tanker, geladen met 360 ton zwavelzuur, en het droge ladingschip Enterprise met draadstaal op elkaar. Niemand raakte gewond.

(ANP / JB)