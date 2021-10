Rijkswaterstaat biedt alle medewerkers toegang tot Schuttevaer.nl Facebook

Twitter

Email Rotterdam 14 oktober 2021, 12:09

Rijkswaterstaat heeft een collectief abonnement afgesloten met Weekblad Schuttevaer. Daardoor hebben alle medewerkers van Rijkswaterstaat toegang tot alle artikelen op Schuttevaer.nl. Ook kunnen zij wekelijks de volledige digitale krant lezen. Verder kan het zeer omvangrijke online archief van Schuttevaer.nl worden geraadpleegd.

1 / 1 Rijkswaterstaat biedt alle medewerkers toegang tot Schuttevaer.nl. Foto RWS Rijkswaterstaat biedt alle medewerkers toegang tot Schuttevaer.nl. Foto RWS

De website van Schuttevaer is niet alleen via de desktop te lezen maar is ook geoptimaliseerd voor gebruik op een mobiele telefoon of tablet. Schuttevaer.nl is ook als snelkoppeling op het startscherm van een mobiele telefoon te zetten. Medewerkers die toegang tot Schuttevaer.nl willen kunnen dat doen via abonnementen intermediair Bobbe International via: ​​Albert Berens mailto: rws@bobbe.eu.

Uitgever ProMedia van Weekblad Schuttevaer heeft voor haar andere titels zoals Spoorpro.nl ook al dergelijke collectieve abonnementen afgesloten. Voor dergelijke bedrijfsabonnementen gelden speciale prijzen.

Bedrijven die ook een grootverbruikers of collectief abonnement willen kunnen contact opnemen met Arie van Wiggen, arievanwiggen@schuttevaer.nl.