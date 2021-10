Politie ramt sloep na nachtelijke achtervolging op Amsterdamse grachten Facebook

Agenten van Team Verkeer Nautisch in Amsterdam hebben vorige week een sloep geramd om het vaartuig tot stilstand te krijgen. De drie inzittenden zijn aangehouden vanwege vernieling van meerdere (woon)schepen en arken.

1 / 1 Politie sleepte de sloep met deze wagen uit het water. (Foto Politie) Politie sleepte de sloep met deze wagen uit het water. (Foto Politie)

De politie kreeg in de nacht van donderdag 7 op vrijdag 8 oktober rond 02:00 uur een melding dat een vaartuig op hoge snelheid over de Prinsengracht voer. Agenten achterhaalden de sloep en gaven een stopteken, maar de roerganger negeerde dit. Daarop besloot de politie de sloep met geweld tot stilstand te brengen. De drie opvarenden van de sloep, Amsterdammers tussen de 24 en 50 jaar oud, werden gearresteerd en de sloep in beslag genomen.

(Jelmer Bastiaans)