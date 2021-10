Met twee superjachten tegelijk door Gouda Facebook

Twitter

Email Gouda 14 oktober 2021, 10:42

De sleepboten Broedertrouw XV van Van der Wees in Dordrecht en Gepke III van Verschoor in Zwijndrecht, hebben woensdag 13 oktober de buitenlandse superjachten Najiba en Harle naar de werven van Feadship gebracht. Daarvoor moesten ze door Gouda en dat leverde mooie plaatjes op.

1 / 1 Voorop de 45 meter lange Harle en daarachter de Najib, 58 meter lang. (Foto MediaTV) Voorop de 45 meter lange Harle en daarachter de Najib, 58 meter lang. (Foto MediaTV)

De jachten varen onder de vlag van de Kaaimaneilanden en zijn vermoedelijk in Nederland voor onderhoud. De Najiba werd afgeleverd in Aalsmeer bij Koninklijke De Vries Scheepsbouw en de Harle bij Royal van Lent Shipyard in Kaag.

(Jelmer Bastiaans)