Rudie Vlieger keert terug naar de binnenvaart: ‘Niet in de wieg gelegd voor ambtenaar’

WERKENDAM 13 oktober 2021, 12:00

Zes jaar werkte schipperszoon Rudie Vlieger (48) bij Havendienst Amsterdam en Zaanstad. Daarna runde hij een eigen nautisch adviesbureau. Toch knelden de ambtelijke regels in zijn werk en verlangde hij steeds vaker naar de vrijheid van het varen. Samen met Marita Stolk (48) vaart hij sinds maart op de Atiram.

1 / 1 Marita Stolk en Rudie Vlieger met hun honden Skip en Beau op het voordek van de Atiram, niet toevallig het omgekeerde van Marita. (Foto Hannie Visser-Kieboom) Marita Stolk en Rudie Vlieger met hun honden Skip en Beau op het voordek van de Atiram, niet toevallig het omgekeerde van Marita. (Foto Hannie Visser-Kieboom)

Vooral voor Marita was het wennen. Ze werkte als management-assistente. ‘Als meisje van vijf jaar woonde ik in Spaarndam en kon ik vanuit onze keuken de cruiseschepen op het Noordzeekanaal voorbij zien varen. Dat vond ik zo gaaf. Ik dacht altijd: dat wil ik ook. Ik ben ook nog een tijdje kapster geweest op een cruiseschip. Maar later kwam ik in de administratie terecht. Totdat ik verliefd werd op een binnenvaartschipper’, vertelt Marita, terwijl ze tijdelijk stilliggen in Gorinchem voor enkele klussen aan boord.

(Hannie Visser-Kieboom)