Koole Terminals met Horisont in ammoniak

Het Rotterdamse Koole Terminals en het Noorse energiebedrijf Horisont Energi willen samen een ammoniakterminal met opslagfaciliteit opzetten in Rotterdam. Vanuit Rotterdam zou de emissievrije brandstof verder moeten worden gedistribueerd in Noordwest-Europa. Dat meldt Offshore Energy.

Horisont Energi produceert de ammoniak uit gas dat vanuit de Barentszzee via een pijpleiding naar haar installatie op het eiland Melkøya, in de buurt van Hammerfest, wordt getransporteerd. Vanuit Noorwegen komt het gas dan per schip naar Rotterdam, waar het bij Koole wordt opgeslagen in afwachting van distributie.

