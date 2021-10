Haven Stein bereikbaar voor grotere schepen Facebook

Twitter

Email Stein 13 oktober 2021, 17:30

Het Julianakanaal is rond de haven van Stein over een lengte van 400 meter verdiept en verbreed. Hierdoor is de haven nu bereikbaar voor grotere binnenvaartschepen.

1 / 1 Door de verruiming kunnen schepen van 190 meter lang naar de haven van Stein. (Foto Rijkswaterstaat) Door de verruiming kunnen schepen van 190 meter lang naar de haven van Stein. (Foto Rijkswaterstaat)

Boskalis begon al in 2019 met de werkzaamheden, maar die liepen vertraging op doordat de bouwkuipen onverwacht volliepen met kanaalwater. Nu is de groene oever aan de oostzijde van het kanaal vervangen door een damwand, waardoor het is kanaal verbreed. Ook is de kanaalbodem ontgraven en er is een nieuwe waterremmende laag aangebracht.

(Jelmer Bastiaans)