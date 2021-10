Höegh Autoliner verplaatst nieuwbouworder naar andere werf Facebook

De Noorse rederij Höegh Autoliner is kortgeleden overgestapt van de Xiamen-werf naar de China Mercy Heavy Industries (CMHI) voor de bouw van de eerste van een serie car carriers van de Aurora-klasse die eind 2023 zouden worden opgeleverd.

Met een capaciteit van 9100 auto’s zijn het de grootste schepen in hun soort ter wereld. Ze worden verder bijzonder omdat ze MAN multiple fuel-motoren krijgen, voorbereid om op ammoniak te draaien. Dat laatste past in het streven van de rederij om in 2040 CO2-neutraal te zijn. In juni dit jaar werd de samenwerking tussen Höegh en Xiamen nog een keer bevestigd via een Memorandum of Understanding (MuO), de principeovereenkomst. Daarin werd de opleverdatum begin 2024 genoemd. Maar begin oktober werd vanuit Noorwegen gemeld dat een overeenkomst is gesloten met CMHI en een eerste opleverdatum ‘tweede helft 2024’.

