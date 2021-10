Verplicht extra bijmengen biodiesel voor binnenvaart voorlopig van tafel Facebook

De verplichte extra bijmenging van biodiesel voor de binnenvaart is voorlopig van tafel. Dat heeft minister Barbara Visser besloten. Volgens de bewindsvrouw is er nog te weinig bekend over de risico’s die bij het bijmengen van met name afgewerkte frituurolie (FAME) voor scheepsmotoren betekenen. Verzekeraar EOC en ASV schreven in een eerdere brandbrief aan de minister dat ‘Fame een sluipmoordenaar is.’

Momenteel voert het NEN een onderzoek uit naar de effecten van het bijmengen van biodiesel zoals FAME. Volgens ASV en EOC is FAME een brandstof die filters verstopt, motoren beschadigt en in het ergste geval motoren kan doen stilvallen. Het zijn volgens de schippersvereniging ‘reële risico’s’ waarvan al ‘verschillende voorbeelden bekend’ zijn.