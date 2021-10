Tweedehands maritieme boekenmarkt bij Vereniging De Binnenvaart Facebook

Dordrecht 11 oktober 2021, 16:33

Honderden maritieme boeken staan zaterdag 16 oktober weekend uitgestald in de Franse motor Marot. Vereniging De Binnenvaart organiseert namelijk een tweedehands maritieme boekenmarkt.

De boekenmarkt heeft plaats bij het Binnenvaartcentrum op het voormalige terrein van Scheepswerf De Biesbosch in Dordrecht. De markt gaat om 10.00 uur open en duurt tot 16.00 uur. De tweedehands boeken zijn uitgestald in de Marot, maar ook museumschip René Siegfried is open voor bezoek.

(Jelmer Bastiaans)