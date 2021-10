TeamCo levert eerste laagwater-tanker aan HGK Shipping Facebook

Hamburg 11 oktober 2021, 09:24

TeamCo in Heusden heeft de gastanker Gas 94 opgeleverd aan HGK Shipping in Rotterdam. De binnenvaarttanker heeft een groot draagvermogen en kan daardoor zelfs met Pegel Kaub op 30 centimeter nog 200 ton meenemen.

De Gas 94 werd gedoopt door Derya Kurus-Ebermann van BASF.

De tanker gaat varen voor BASF in de Zuid-Duitse stad Ludwigshafen. Het chemieconcern kreeg tijdens de langdurige laagwaterperiode in 2018 grote problemen met de aanvoer van grondstoffen. De productie moest worden stilgelegd en volgens het concern liep de schade op tot 100 miljoen euro. De Gas 94 moet de aanvoer vanuit de ARA beter verzekeren. Het 110-meterschip is 12,50 meter breed en is daarmee¬†het breedste schip in de HGK-vloot. De Gas 94 is dan ook het begin van ‘laagwater schepen’ voor HGK.

