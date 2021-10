SolarDuck schaalt offshore zonne-energie op Facebook

Twitter

Email NIJMEGEN 11 oktober 2021, 15:00

SolarDuck in Nijmegen gaat met hulp van adviesbureau Pondera de productie van drijvende offshore zonne-energie verder opschalen. Tussen 2023 en 2025 moeten voor 555 MW aan offshore zonne-energieprojecten worden ontwikkeld.

Op korte termijn gaat het om projecten in Nederland, verder in de toekomst om projecten in Zuidoost-Azië. Beide bedrijven ondertekenden daarvoor onlangs een samenwerkingsovereenkomst.

(Erik van Huizen)